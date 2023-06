NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

308,225 USD -1,65% (13.06.2023, 15:37)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (13.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer heben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) von 350 USD auf 360 USD an und behalten das Rating "outperform" bei.Ein AdCom der FDA habe sich einstimmig für die volle Zulassung von Leqembi ausgesprochen. Es habe keine großen Überraschungen in den Diskussionen mit ermutigenden Tönen sowohl zur Wirksamkeit als auch zur Sicherheit gegeben, und die Analysten würden mit einer herkömmlichen Zulassung ohne größere Einschränkungen bei Patientenuntergruppen rechnen. Die Aufmerksamkeit der AdCom habe sich auf das Nutzen-Risiko-Profil von Leqembi in den Untergruppen konzentriert, das die Analysten weiterhin als Hauptproblem bei der Kennzeichnung ansähen, mit zusätzlichem Augenmerk auf die Risikoüberwachung und -minderung.Die Analysten von Oppenheimer bewerten die Biogen-Aktie weiterhin mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 12.06.2023)Börsenplätze Biogen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:283,00 EUR -2,88% (13.06.2023, 15:32)