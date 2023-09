NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (05.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Morgan Stanley erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB).Nach einer eigenen Umfrage unter US-Ärzten, die Alzheimer behandeln würden, habe die US-Bank ihre Schätzungen sowohl für Eli Lilly als auch für Biogen angehoben und sehe die Konsensschätzungen für Leqembi 2024 als erreichbar an, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts der vollständigen Zulassung von Leqembi im Juli und der erwarteten FDA-Zulassung von Donanemab im vierten Quartal rechne Morgan Stanley mit einer bescheidenen anfänglichen Markteinführung, gefolgt von einem Umschwung bei der Verschreibung der Alzheimer-Medikamente in den nächsten zwölf Monaten in den USA, da die Zentren die notwendigen Protokolle für die Verschreibung entwickeln würden.Morgan Stanley hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Biogen-Aktie bestätigt und das Kursziel von 363 auf 381 USD angehoben. (Analyse vom 05.09.2023)Börsenplätze Biogen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:251,80 EUR +2,11% (05.09.2023, 13:29)