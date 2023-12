Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (08.12.2023/ac/a/n)



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Raymond James:Danielle Brill, Analystin von Raymond James, bewertet die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) mit "outperform" nach bislang "market-perform".Danielle Brill gefalle das Setup für die Aktie im Jahr 2024. Die Heraufstufung basiere auf der Ansicht, dass die Markteinführung von Leqembi im Jahr 2024 an Fahrt gewinnen werde und dass die Markteinführung von Skyclarys in den USA im Jahr 2024 ihr starkes Tempo fortsetzen werde, unterstützt durch eine Markteinführung in der Europäischen Union Anfang nächsten Jahres, so die Analystin in einer Research Note.Raymond James glaube auch, dass Biogen bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung vorsichtig bleiben werde, während sich die operativen Margen stetig verbessern würden. Die Aktien würden mit einem ungerechtfertigten Abschlag gegenüber einigen der großen Biopharmaunternehmen gehandelt.Danielle Brill, Analystin von Raymond James, stuft die Biogen-Aktie von "market-perform" auf "outperform" hoch und stellt das Kursziel von 283 USD in Aussicht. (Analyse vom 07.12.2023)