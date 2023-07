NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (26.07.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities senken das Kursziel für die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB).Der Druck auf die Aktien trotz eines "soliden" zweiten Quartals und einer unveränderten Prognose für 2023 sei auf den Mangel an Klarheit über den Weg zu einer Rückkehr zum Umsatzwachstum angesichts der gedämpften Kommentare zu Alzheimer, Zuranolon und Geschäftsentwicklung zurückzuführen, so die Analysten. Darüber hinaus sei die potenzielle Markteinführung eines Tysabri-Biosimilars in den USA und der EU im Laufe dieses Jahres noch nicht vollständig berücksichtigt, so BofA Securities, das die Auswirkungen des Tysabri-Biosimilars als Grund für sein niedrigeres Ziel angebe.Die Analysten von BofA Securities bewerten die Biogen-Aktie unverändert mit "neutral". Das Kursziel werde von 320,00 auf 310,00 USD reduziert. (Analyse vom 26.07.2023)Börsenplätze Biogen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:244,60 EUR 0,00% (26.07.2023, 12:23)