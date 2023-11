NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

224,65 USD -3,04% (09.11.2023)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (10.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Chris Schott, Analyst von J.P. Morgan Securities, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Veröffentlichung der Zahlen sein Kursziel für die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB).Die Markteinführung von Leqembi laufe wie erwartet langsam an, so der Analyst. Bei Skyclarys scheine die Markteinführung einen soliden Start zu haben und sollte sich schnell zu einem Gewinnbringer für das Unternehmen entwickeln. Langfristig sehe Schott weiterhin eine günstige Ausgangslage für Leqembi.Chris Schott, Analyst von J.P. Morgan Securities, hat das "neutral"-Rating für die Biogen-Aktie bestätigt und das Kursziel von 300,00 auf 290,00 USD reduziert. (Analyse vom 09.11.2023)Börsenplätze Biogen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:211,40 EUR +0,28% (10.11.2023, 10:29)