Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (13.06.2023/ac/a/n)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Canaccord Genuity:Sumant Kulkarni, Analyst von Canaccord Genuity, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) an.Der Analyst habe angemerkt, dass er die Briefing-Dokumente als gutes Vorzeichen für eine vollständige Zulassung angesehen habe und er nun erwarte, dass Leqembi, das bereits eine beschleunigte Zulassung gehabt habe, die vollständige Zulassung um den Aktionstag am 06. Juli erhalten werde. Kulkarni glaube auch, dass die derzeitige Konzentration des Unternehmens auf weniger riskante Produkte in der Pipeline strategisch sinnvoll sei, im Gegensatz zu einem früheren Ansatz, bei dem das Unternehmen häufiger auf die Pauke gehauen habe, was jedoch mit erheblichen Risiken verbunden gewesen sei.Sumant Kulkarni, Analyst von Canaccord Genuity, bewertet die Biogen-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel werde von 330,00 auf 350,00 USD erhöht. (Analyse vom 12.06.2023)Börsenplätze Biogen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:291,80 EUR +0,14% (13.06.2023, 10:40)