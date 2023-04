Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (25.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Biogen-Aktie (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) zähle zu den schwerwiegendsten Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems - und der medizinische Bedarf sei enorm. Ein kleiner Teil der Betroffenen könne sich nun Hoffnung auf ein neu zugelassenes Medikament machen, welches Biogen mit einem Partner zur US-Zulassung geführt habe.Im Jahr 2014 habe Anthony Senerchia mit der eiskalten Aktion "Ice Bucket Challenge" auf die Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) aufmerksam gemacht. Weltweit hätten Zehntausende Menschen wie Bill Gates zig Millionen Dollar für den Kampf gegen die Krankheit gespendet.Biogen und der Entwicklungspartner Ionis hätten nun grünes Licht von der US-Gesundheitsbehörde FDA für die Substanz Tofersen erhalten, die zur Behandlung von Patienten mit ALS eingesetzt werden könne, wenn eine Mutation im SOD1-Gen vorliege. Laut der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke sei die Mutation als Krankheitsursache für ein bis zwei Prozent aller ALS-Patienten anzusehen.Das ALS-Medikament werde fortan unter dem Handelsnamen Qalsody vertrieben. Um den klinischen Nutzen des Mittels zu bestätigen, werde derzeit eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-3-Studie an Personen durchgeführt, die Träger der SOD1-Genmutation seien und noch keine Symptome haben, heiße es vonseiten der FDA.Das Alzheimer-Business bleibe bei Biogen in den kommenden Quartalen richtungsweisend. Werde das Medikament Leqembi stärker vom Markt über den Jahresverlauf angenommen, sollte die Aktie auch wieder in höhere Kursregionen vorstoßen können.Neueinsteiger warten auf positive Chartimpulse, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer investiert ist, sichert die Position mit einem Stopp bei 210,00 Euro ab. (Analyse vom 25.04.2023)