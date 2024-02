NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

225,82 USD -0,37% (14.02.2024, 16:46)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (14.02.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) weiterhin mit "overweight" ein, obwohl die Umsatz- und Gewinnprognose im vierten Quartal deutlich verfehlt wurde.Während die Prognosen für 2024 in Ordnung gewesen seien, habe es wenig Erfreuliches über das Quartal zu berichten gegeben, da der Umsatz deutlich verfehlt worden sei, der Gewinn pro Aktie deutlich verfehlt worden sei und wichtige Wachstums-/Fokusprodukte alle verfehlt worden seien. Piper sei jedoch weiterhin der Ansicht, dass dieser Titel in erster Linie von den Aussichten von Leqembi abhängen werde, und sei erfreut, dass Biogen sich nun verstärkt um die Vermarktung des Medikaments bemühe und damit einen wichtigen ungedeckten Bedarf decke, den die Spherix-Umfragen von Piper aufgezeigt hätten.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Biogen-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. Das Kursziel werde von 350 USD auf 325 USD gesenkt. (Analyse vom 14.02.2024)Börsenplätze Biogen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:209,80 EUR -0,94% (14.02.2024, 16:55)