NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

230,10 USD -0,69% (09.11.2023, 15:32)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (09.11.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Barclays:Carter Gould, Analyst von Barclays, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB).Die Q3-Ergebnisse des Biotech-Konzerns seien gemischt gewesen, obwohl die Aktie auch negativ auf die zunehmenden kommerziellen Kennzahlen von Leqembi reagiert habe, was einen schwierigen Weg darstelle, um das 10K-Patienten-Ziel von Eisai (ESAIY) bis zum Ende des Q1 zu erreichen, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die Biogen-Aktie werde sich bestenfalls in einer bestimmten Schwankungsbreite bewegen, bis Biogen/Eisai einen bedeutenden Umschwung in der Leqembi-Anwendung zeige.Carter Gould, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal weight"-Rating für die Biogen-Aktie bestätigt und das Kursziel von 294 auf 255 USD angehoben. (Analyse vom 08.11.2023)Börsenplätze Biogen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:214,20 EUR -1,02% (09.11.2023, 15:32)