282,10 EUR -0,12% (29.11.2022)



291,41 USD -0,17% (29.11.2022)



ISIN: US09062X1037



789617



IDP



BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (30.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Biogen-Aktie (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ein Kauf.Biogen und der Entwicklungspartner Eisai hätten auf dem CTAD Alzheimer Congress in San Francisco frische Daten zu ihrem Alzheimer-Hoffnungsträger Lecanemab vorgelegt. Diese würden einen Effekt zeigen, doch allerdings auch Nebenwirkungen. Das Forschungsduo gehe allerdings nicht davon aus, dass die Substanz für zwei Todesfälle verantwortlich sei, über die in den vergangenen Tagen berichtet worden sei.Die Behandlung mit Lecanemab habe laut Biogen zu statistisch hochsignifikanten Ergebnissen geführt, indem sie die klinische Verschlechterung auf der globalen kognitiven und funktionellen Skala im Vergleich zu Placebo nach 18 Monaten verringert habe. Alle wichtigen sekundären Endpunkte hätten ebenfalls statistisch hoch signifikante Ergebnisse im Vergleich zur Placebo-Gruppe gezeigt.Positiv: Laut Biogen und Eisai seien während der 18-monatigen doppelblinden Studiendauer keine Todesfälle im Zusammenhang mit Lecanemab oder mit amyloidbedingten Bildgebungsanomalien (ARIA) aufgetreten. Allerdings seien in der Lecanemab-Gruppe mehr Nebenwirkungen aufgetreten, die dem positiven Wirkungseffekt gegenüberstünden. Laut Bloomberg hätten 22 Prozent der mit dem Medikament behandelten Patienten mit Nebenwirkungen wie Hirnschwellungen und Blutungen zu kämpfen gehabt, bei der Placebo-Gruppe nur zehn Prozent."Der Aktionär" sehe unverändert gute Zulassungschancen für Lecanemab. Das sollte sich in den kommenden Wochen und Monaten auch positiv im Chart des Biotech-Riesen bemerkbar machen.Die Biogen-Aktie bleibt ein Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link