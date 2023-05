NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

311,00 USD +0,56% (03.05.2023)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (04.05.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Biogen-Aktie (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eli Lilly (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) peile nach positiven Phase-3-Studiendaten eine Zulassung des Alzheimer-Medikamentenkandidaten Donanemab an. Der Konkurrent Biogen gehe dabei in die Knie. Nach Ansicht des Aktienprofis müsse es aber kein "Entweder-Oder" sein. Der Markt sei für beide Medikamente gegen Alzheimer groß genug. En größerer Rücksetzer bei der Biogen-Aktie wäre eine Möglichkeit, einen Fuß in die Tür zu kriegen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.05.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Biogen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:282,60 EUR +0,93% (03.05.2023, 21:52)