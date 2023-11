NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (10.11.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets senken in einer aktuellen Aktienanalyse nach Veröffentlichung der Q3-Zahlen ihr Kursziel für die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB).Das Unternehmen und Eisai würden weiterhin Fortschritte bei der Kommerzialisierung von Leqembi und dem Aufbau der Infrastruktur machen, die für die Unterstützung des Vermögenswertes erforderlich sei, aber die kurzfristige Markteinführungsdynamik werde voraussichtlich langsam sein, so die Analysten. Sie würden jedoch hinzufügen, dass sie weiterhin vom langfristigen Potenzial von Leqembi überzeugt seien und auch glauben, dass die Zulassung von Skyclaris in der EU den Aktien zusätzlichen Rückenwind verleihen könnte.Die Analysten von BMO Capital Markets bestätigen das "outperform"-Rating für die Biogen-Aktie und reduzieren das Kursziel von 314,00 auf 295,00 USD. (Analyse vom 09.11.2023)Börsenplätze Biogen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:211,00 EUR +0,67% (10.11.2023, 12:25)