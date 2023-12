NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (14.12.2023/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Stifel:Die Analysten von Stifel senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB).Die Einschätzung basiere auf einem konservativeren Ausblick für Lecanemab. Die frühe Markteinführung von Lecanemab sei "so langsam" verlaufen, dass die Analysten der Meinung seien, dass "viele Investoren nicht nur das Jahr 2024 abgeschrieben haben, sondern jetzt auch das Spitzenumsatzpotenzial stark infrage stellen". Das Investmenthaus sei "erstaunt" gewesen, dass unter den sieben Ärzten, mit denen es gerade gesprochen habe, "einfach nicht der Sinn für Dringlichkeit besteht, den man für das erste "krankheitsmodifizierende" Alzheimer-Medikament erwarten würde". Aber andererseits würden die Analysten feststellen, dass "fast jeder, mit dem wir gesprochen haben, erwartet, dass die Verschreibungen im Jahr 2024 beträchtlich ansteigen werden."Die Analysten von Stifel bewerten die Biogen-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 315,00 auf 287,00 USD reduziert. (Analyse vom 14.12.2023)Börsenplätze Biogen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:235,00 EUR 0,00% (14.12.2023, 14:24)