NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

266,29 USD -0,33% (05.09.2023)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (06.09.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von HSBC:Morten Herholdt, Analyst von HSBC, nimmt die Coverage der Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) mit einer Kaufempfehlung auf.Der Analyst habe die Beobachtung von elf US-amerikanischen Biopharma- und Gesundheitsunternehmen aufgenommen und sehe sechs Namen, die sich durch Faktoren auszeichnen würden, die langfristigen Wert schaffen würden. Das Risiko-/Ertragsverhältnis scheine für diese Unternehmen attraktiv zu sein, da sie Ertragschancen böten und nur in geringem Maße einer geringeren F&E-Produktivität, dem Verlust der Exklusivität und der Regulierung ausgesetzt seien, so der Analyst. Er sei der Ansicht, dass der Biotech-Sektor im Allgemeinen einen "relativen Auftrieb durch die günstige Dynamik" des Inflation Reduction Act erhalten werde, während Segmente wie Tiergesundheit "völlig unberührt" seien.Morten Herholdt, Analyst von HSBC, hat die Biogen-Aktie mit dem Votum "buy" in die Bewertung aufgenommen. Das Kursziel laute 360,00 USD. (Analyse vom 06.09.2023)Börsenplätze Biogen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:247,80 EUR -0,24% (06.09.2023, 11:34)