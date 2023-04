NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

292,12 USD +1,38% (17.04.2023, 16:58)



US09062X1037



789617



IDP



BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (17.04.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Biogen-Aktie (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Alzheimer-Medikament von Biogen sollte in den kommenden Monaten die Zulassung bekommen. Die Analysten würden darauf hoffen, dass dieses richtig Feuer in der Bilanz entfache und für richtige Umsatzzuwächse sorge. Peak Sales könnten für das Medikament über 5 Mrd. bedeuten. Ob Ärzte mitspielen würden, sei noch unklar. Die Analysten von Piper Sandler haben die Biogen-Aktievor diesem Hintergrund mit einem "overweight"-Rating und einem Kursziel von 340 USD deutlich nach oben geschraubt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.04.2023)