Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (28.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Biogen-Aktie (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Seit Jahren würden die Menschen auf eine Behandlung der Demenz warten. Diese sei jetzt dank Biogen zum Greifen nah.Alzheimer sei eine Krankheit, die immer mehr Menschen betreffe. Weltweit seien es 50 Mio. Erkrankte, so Alzheimer's Disease International. 2030 würden es voraussichtlich 82 Mio. sein und 2050 schon 152 Mio. In Deutschland koste die Behandlung im leichten Krankheitsstadium knapp 15.000 Euro jährlich. Bei schwerer Demenz seien es über 40.000 Euro. 2019 hätten sich die weltweiten Kosten für Demenz auf rund 1,3 Bio. USD belaufen.Biogen und sein japanischer Partner Eisai könnten nun für den Gamechanger sorgen. Studiendaten zufolge könnte das noch nicht zugelassene Präparat das Fortschreiten der Erkrankung abbremsen. Der Antikörper Lecanemab verlangsame in einem frühen Stadium den Abbau der geistigen Fähigkeiten um 27%."Das ist ein klarer Sieg für Biogen", so Matthew Harrison, Analyst bei Morgan Stanley. Seine Kollegen der Analystenhäuser Mizuho, Baird und BMO Capital Markets hätten umgehend die Biogen-Aktie hochgestuft. Harrison empfehle die Aktie weiterhin zum Kauf mit Kursziel 285 USD.Auch in deutschen Fachkreisen hätten sich Experten positiv geäußert. "Wenn sich das bestätigt, wäre das eine gute Nachricht2, habe Linda Thienpont, Leiterin der Abteilung Wissenschaft bei der Alzheimer Forschung Initiative, zur dpa gesagt.Biogen stehe bei einer Zulassung von Lecanemab vor einer Neubewertung, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)