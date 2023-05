Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (08.05.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Geoff Meacham von BofA Securities:Geoff Meacham, Analyst von BofA Securities, erhöht das Kursziel für die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) von 300 auf 320 USD.Geoff Meacham habe das Kursziel für Biogen angehoben und bestätige eine neutrale Bewertung für die Aktien, nachdem das Unternehmen eine Telefonkonferenz mit einem Meinungsführer für Alzheimer-Krankheit veranstaltet habe, um die Topline-Daten von Eli Lillys Donanemab TRAILBLAZER-ALZ 2 und die Auswirkungen auf die CMS-Erstattung zu diskutieren.Die Biogen-Aktien seien nach den Ergebnissen von Lilly weitgehend flach gehandelt worden, was unter anderem angesichts der Tatsache, dass die Biogen-Aktien nach den Q1-Ergebnissen deutlich gestiegen seien, Sinn mache, so der Analyst. Das Unternehmen halte an seinem Leqembi-Ausblick fest, habe aber sein Kursziel aufgrund eines niedrigeren Diskontsatzes angehoben.Geoff Meacham, Analyst von BofA Securities, bewertet die Aktie von Biogen weiterhin mit dem Votum "neutral". (Analyse vom 04.05.2023)Börsenplätze Biogen-Aktie: