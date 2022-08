Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (11.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) unverändert mit "speculative buy" ein.Einer der beiden Großaktionäre, die Deutsche-Balaton-Gruppe, habe ein Übernahmeangebot für Biofrontera abgegeben, das sich mit einem gebotenen Prei von 1,18 Euro je Aktie auf dem gesetzlich festgelegten Mindestwert bewege. Vorstand und Aufsichtsrat hätten die Offerte in einer Stellungnahme als zu niedrig abgelehnt.Dass sich die Aktie von Biofrontera seit Monaten in einer so niedrigen Kursregion bewege (die niedrigste seit mehr als zehn Jahren), die ein Angebot auf diesem Niveau überhaupt erst möglich mache, liege daran, dass die Gesellschaft von der Corona-Pandemie hart getroffen worden sei. Die Begleiterscheinungen der Krise hätten den Expansionsprozess unterbrochen und für einen erheblichen zusätzlichen Finanzbedarf gesorgt, der mit dem IPO der US-Gesellschaft Biofrontera Inc. und dem Verlust der Mehrheit an dem Unternehmen verbunden gewesen sei.Dennoch bestehe weiter eine starke Verbindung zum US-Markt, über einen aus Sicht des Analysten vorteilhaften Lizenzvertrag, der eine hohe Beteiligung an den US-Erlösen sicherstelle, ohne dass die AG die Kosten des US-Verwaltungs- und Vertriebsapparats tragen müsse. Sollte die durch die eigenständige Börsennotierung gestärkte US-Gesellschaft den Marktanteil künftig deutlich ausbauen, würde die AG also in erheblichem Maße profitieren. Steffen habe das in seinem Modell abgebildet und sehe eine Chance auf nachhaltig steigende Erlöse und perspektivisch hohe Margen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Biofrontera-Aktie: