Im gesamten nordamerikanischen Maisgürtel und darüber hinaus habe sich infolge des jahrelangen Einsatzes übermäßiger Agrochemikalien die Bodengesundheit dramatisch verschlechtert. Die Folge: Landwirte hätten zunehmend Probleme, höhere Erträge für die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung zu erzielen. Inzwischen gebe es jedoch modernste biotechnologische Lösungen, die gezielt zum Erhalt der Bodenqualität eingesetzt werden könnten.



Das Bewusstsein für den drohenden Verlust biologischer Vielfalt wachse und Unternehmen, die wirksame Lösungen anbieten würden, würden ein erhebliches Wachstumspotenzial verzeichnen. Aus dem Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Industrie würden sich für Investoren vielversprechende Anlagemöglichkeiten ergeben. In den letzten Jahrzehnten habe beispielsweise die Entschlüsselung des menschlichen Genoms neue Märkte in der Biotechnologie und Pharmazie eröffnet. Nun finde Genomsequenzierung zunehmend auch im Bereich der Agrarwissenschaften Anwendung.



Für Investoren sei jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich mit Anlagechancen rund um das Thema Biodiversität zu befassen, denn die Finanzierungslücke und das Marktpotenzial seien beträchtlich: Schätzungen zufolge brauche es jährlich zusätzlich mehr als 800 Milliarden US-Dollar, um Landwirtschaft, Infrastruktur und andere Sektoren mit negativen Auswirkungen auf die Umwelt nachhaltig aufzustellen und den Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten. Bis 2030 könnten sich diese Summen auf insgesamt rund 8 Billionen US-Dollar belaufen.



Der Erhalt der biologischen Vielfalt sei damit nicht nur aus Sicht des Umweltschutzes eine absolute Notwendigkeit, sondern auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für Landwirte, Verbraucher und Investoren gleichermaßen. (24.07.2023/ac/a/m)





Obwohl der Erhalt der biologischen Vielfalt in der breiten Öffentlichkeit zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnt, rangiert das Thema bei vielen Anlegern immer noch weit unten auf der Agenda. Das könnte sich jedoch bald ändern, denn der Schutz der Artenvielfalt habe nicht nur eine entscheidende Bedeutung für die Umwelt, sondern verfüge auch über ein enormes wirtschaftliches Potenzial, das Biodiversität zu einem aussichtsreichen Anlagethema mache. So würden neue, innovative Technologien über alle Wirtschaftszweige hinweg alte Systeme revolutionieren, die sowohl ertragsschwach als auch umweltzerstörend seien. Ein Beispiel dafür sei die Landwirtschaft.