Kurzprofil Bio-Gate AG:



Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. (26.09.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Bio-Gate-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten weiterhin zum Kauf der Aktie des Health-Technology-Unternehmens Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1).Im ersten Halbjahr 2023 habe die Bio-Gate AG ein starkes Umsatzwachstum um 23,7% auf 3,21 Mio. EUR (VJ: 2,59 Mio. EUR) verzeichnet, hauptsächlich durch den erfolgreichen Verkauf von Tierpflegeprodukten. Auch im Bereich Industrie und Hygiene habe es einen deutlichen Umsatzanstieg um 126,6% auf 0,25 Mio. EUR (0,11 Mio. EUR) gegeben, jedoch auf einer geringeren Basis. Im Dermakosmetik-Bereich seien die Umsätze um 6,3% auf 1,32 Mio. EUR (VJ: 1,41 Mio. EUR) gesunken, sollten aber in der zweiten Jahreshälfte wieder steigen. Die Tochtergesellschaft QualityLabs BT habe einen Umsatzrückgang um 11,4% auf 0,23 Mio. EUR aufgrund von Umstrukturierungen und reduzierter Produktion auf der Kundenseite gehabt.Durch den gesteigerten Umsatz und niedrigere Materialkosten habe sich das EBITDA der Bio-Gate AG auf -0,56 Mio. EUR (VJ: -0,95 Mio. EUR) verbessert. Die Nutzung vorhandener Lagerbestände habe zu einer Senkung der Materialkosten auf 0,97 Mio. EUR (VJ: 1,36 Mio. EUR) geführt. Der Personalaufwand sei nahezu gleich bei 1,36 Mio. EUR (VJ: 1,36 Mio. EUR) geblieben. Sonstige betriebliche Aufwendungen seien um 33,9% auf 1,40 Mio. EUR (VJ: 1,05 Mio. EUR) gestiegen, hauptsächlich aufgrund erhöhter Vertriebsaktivitäten. Das Periodenergebnis habe -0,70 Mio. EUR (VJ: -1,06 Mio. EUR) in der ersten Jahreshälfte 2023 betragen.Die Analysten würden weiterhin erwarten, dass der Bereich Dermakosmetik und Wundpflege wieder das Niveau von 2021 (3,66 Mio. EUR) erreichen werde. Die Einführung von CBD-Produkten sollte das Wachstum im Dermakosmetik-Bereich unterstützen. Der Veterinärbereich habe bereits letztes Jahr ein dynamisches Wachstum verzeichnet und die Präsenz habe in großen Einzelhandelsketten erfolgreich ausgebaut werden können. Die IMC-Technologie im Bereich Industrie und Hygiene biete vielversprechende Chancen für Wachstum, da sie vielseitige Funktionen wie antimikrobielle, antireflektierende und selbstreinigende Effekte vereine. Die Zusammenarbeit mit Aesculap AG werde nach Erachten der Analysten voraussichtlich 2026 zur Zulassung von silberbeschichteten Human-Revisions-Implantaten führen, was zu deutlichem Umsatzwachstum im Medizintechnik-Bereich führen sollte. Sie würden prognostizieren, dass im laufenden Geschäftsjahr 2023 der Umsatz um 20,2% auf 7,20 Mio. EUR anwachsen werde, gefolgt von 8,52 Mio. EUR im Jahr 2024 und 10,01 Mio. EUR im Jahr 2025.Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, bestätigen ihre Prognosen und ihr Kursziel von 4,20 EUR je Aktie. Vor dem Hintergrund des hohen Upside-Potenzials würden sie das Rating "kaufen" vergeben. (Analyse vom 26.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link