Kurzprofil Bio-Gate AG:



Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. (04.10.2023/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Bio-Gate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Health-Technology-Unternehmens Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) weiterhin spekulativ zu kaufen.Bio-Gate habe im ersten Halbjahr 2023 den Umsatz um 24 Prozent auf 3,2 Mio. Euro kräftig gesteigert und zugleich den Fehlbetrag von -1,1 auf -0,7 Mio. Euro reduziert. Nach einem schwierigen Jahr 2022 sei das Unternehmen damit zurück in der Spur. Für das Gesamtjahr sei die Prognose bestätigt worden, die einen deutlichen Umsatzanstieg und eine deutliche Ergebnisverbesserung vorsehe.Auch die mittelfristigen Wachstumsaussichten seien absolut intakt und würden durch Fortschritte im strategisch sehr wichtigen Geschäft mit Humanimplantaten untermauert. Im Juli habe das Unternehmen einen Vorvertrag mit einem nordamerikanischen Hersteller melden können, der ebenfalls eine serielle HyProtect-Beschichtung vorsehe. Sollte hier ein Vertrag folgen, würde Bio-Gate bereits mit drei namhaften Herstellern an ähnlichen Projekten arbeiten.Der Analyst gehe nach wie vor davon aus, dass 2025/26 mit einer Zulassung der Sprung in das Seriengeschäft bei Humanimplantaten gelingen könne, der ein hohes Erlöspotenzial biete und eine wesentliche Stütze seines Bewertungsmodells darstelle.Holger Steffen, Analyst von SMC Research, sieht in dem derzeitigen Niveau das Potenzial des Unternehmens nicht ansatzweise abgebildet und bestätigt seine Einstufung für die Bio-Gate-Aktie mit "speculative buy". (Analyse vom 04.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link