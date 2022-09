Börsenplätze Bio-Gate-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bio-Gate-Aktie:

3,26 EUR +3,82% (14.09.2022, 11:22)



Xetra-Aktienkurs Bio-Gate-Aktie:

3,14 EUR 0,00% (13.09.2022, 17:36)



ISIN Bio-Gate-Aktie:

DE000BGAG981



WKN Bio-Gate-Aktie:

BGAG98



Ticker-Symbol Bio-Gate-Aktie:

BIG1



Kurzprofil Bio-Gate AG:



Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. (14.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Bio-Gate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Health-Technology-Unternehmens Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) weiterhin spekulativ zu kaufen.Das erste Halbjahr von Bio-Gate sei mit einem Umsatz von 2,6 Mio. Euro (-17 Prozent) relativ schwach gewesen, was auch zu einem hohen Verlust geführt habe. Das Unternehmen habe unter Engpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten gelitten, was auch zu Verschiebungen bei der Einführung von neuen Produkten geführt habe. Zudem sei die Nachfrage von Kunden, die selbst mit den schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen gehabt hätten, teilweise unter Plan gewesen.Die Aussichten für den Zeitraum von Juli bis Dezember seien aber deutlich besser, da sich Nachholeffekte in signifikantem Umfang sowie positive Impulse aus verschiedenen Wachstumsinitiativen abzeichnen würden. Das Management rechne mit einem Umsatz von 4,1 bis 4,6 Mio. Euro und einem leicht positiven Ergebnis. Insgesamt könne der Rückstand zu den Planwerten damit aber nicht ganz aufgeholt werden, weshalb die Erlösprognose für das Gesamtjahr auf 6,7 bis 7,2 Mio. Euro (bislang: 7,6 bis 7,8 Mio. Euro) abgesenkt worden sei, was mit einer neuen Zielspanne für das Ergebnis von -0,7 bis -0,9 Mio. Euro (bislang: ein ausgeglichenes Ergebnis) einhergehe.Trotz dieses Dämpfers befinde sich Bio-Gate aus Sicht des Analysten auf einem guten Weg zu nachhaltig hohen Wachstumsraten und steigenden Margen. In den nächsten Jahren würden die zahlreichen Wachstumsinitiativen in verschiedenen Bereichen sukzessive ihre positive Wirkung entfalten. Vor allem die Beschichtung von Humanimplantaten, für die kürzlich ein zweiter großer Partner habe gewonnen werden können, biete mittelfristig ein sehr hohes Potenzial.Das Urteil für die Bio-Gate-Aktie lautet weiterhin "Speculative Buy", so Holger Steffen, Analyst von SMC Research. (Analyse vom 14.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link