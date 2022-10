Auf Basis des DCF-Modells hat Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, einen fairen Wert von 5,75 Euro (bisher: 8,00 Euro) ermittelt und vergibt das Rating "kaufen" für die Bio-Gate-Aktie. Die Kurszielreduktion sei aufgrund der angepassten Prognose sowie des gestiegenen risikolosen Zinssatzes erfolgt. (Analyse vom 14.10.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Bio-Gate AG:



Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. (17.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Bio-Gate-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, rät die Aktie des Health-Technology-Unternehmens Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) weiterhin zu kaufen.Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG sei ein führender Anbieter von innovativen Technologien und Produkten für Gesundheit, Infektionsschutz und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern könnten. Es sei darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten.Die Bio-Gate AG veredele Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus würden mit den Bio-Gate-Technologien Dermatologie- und Wundpflegeprodukte sowie Hygiene- und Industrieprodukte, antiviral, antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.Durch die aktuell vorherrschenden Lieferengpässe sei es zu deutlichen Umsatzverschiebungen im ersten Halbjahr 2022 gekommen. Hierdurch werde sich die Prognose des Break-even vom Jahr 2022 in das Jahr 2023 verschieben. Dennoch gehe der Analyst davon aus, dass das Unternehmen sehr solide aufgestellt sei und die Umsatzverschiebungen größtenteils im vierten Quartal 2022 bzw. im ersten Quartal 2023 aufgeholt werden könnten.Im ersten Halbjahr 2022 habe sich der Umsatz um 16,8% auf 2,59 Mio. Euro (VJ: 3,11 Mio. Euro) und das EBITDA um 36,5% auf -0,95 Mio. Euro (0,02 Mio. Euro) reduziert. Das Netto-Ergebnis sei auf -1,06 Mio. Euro (VJ: -0,07 Mio. Euro) gesunken. Besonders die Geschäftsfelder Dermakosmetik und Wundpflege sowie Industrie und Hygiene seien von den verzögerten Lieferungen der Rohstoffe und Vorprodukte betroffen gewesen. Aufgrund der unverändert fortgesetzten Investitionen für das zukünftige Wachstum sei es zu dem deutlichen Margenrückgang gekommen.Für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwarte der Analyst Umsatzerlöse in Höhe von 6,70 Mio. Euro (bisher: 7,70 Mio. Euro), gefolgt von 8,05 Mio. Euro (bisher: 9,50 Mio. Euro) im Jahr 2023 bzw. 9,62 Mio. Euro (bisher: 11,70 Mio. Euro) im Jahr 2024. Das Geschäftsfeld Industrie & Hygiene biete seines Erachtens mit den IMC-Beschichtungen (Intelligent Multifunctional Coating) gute Wachstumschancen. Der Bereich Dermakosmetik & Wundpflege sollte von dem neuen Bereich CBD profitieren können und Aufholungseffekte aus den Verschiebungen erleben.Der Bereich Veterinär habe weiterhin eine hohe Nachfrage der Großkunden und sollte ebenfalls deutlich wachsen können. Der Analyst gehe davon aus, dass das Unternehmen weiterhin gut aufgestellt sei und sich auf einem soliden Wachstumskurs befinde. Spätestens mit der Zulassung von Human-Revisions-Implantaten der Bio-Gate Kooperationspartner Ende 2025/2026 sollte es zu einem deutlichen Umsatz- und Ergebnissprung kommen.Der Analyst gehe davon aus, dass das geringe Umsatzniveau sich auch auf die Ergebnisentwicklung niederschlage, und prognostiziere ein EBITDA für das laufende Geschäftsjahr in Höhe von -0,68 Mio. Euro (bisher: 0,27 Mio. Euro), gefolgt von 0,23 Mio. Euro (bisher: 1,16 Mio. Euro) im Jahr 2023 bzw. 1,05 Mio. Euro (bisher: 2,28 Mio. Euro) im Jahr 2024. Er gehe davon aus, dass gestiegene Materialkosten mittelfristig weitergeben werden könnten. Aufgrund der Umsatzverschiebung erwarte er den Break-even erst im Jahr 2023 und prognostiziere für das laufende Geschäftsjahr 2022 ein Netto-Ergebnis von -0,92 Mio. Euro (bisher: 0,05 Mio. Euro), gefolgt von 0,00 Mio. Euro (bisher: 0,77 Mio. Euro) im Jahr 2023 bzw. 0,54 Mio. Euro (bisher: 1,76 Mio. Euro) im Jahr 2024.