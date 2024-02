(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).

Augsburg (www.aktiencheck.de) - Bio-Gate-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) zu kaufen.Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG, ein Anbieter von innovativen Technologien für Gesundheit und Hygiene, habe im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatzrückgang von knapp 4% auf 5,99 Mio. EUR verzeichnet, verglichen mit dem Wert des Vorjahres von 6,24 Mio. EUR. Insbesondere das Geschäftsfeld Derma-Kosmetik und Wundpflege sei von geopolitischen Entwicklungen betroffen gewesen, was zu Umsatzrückgängen und Produktionsverzögerungen geführt habe. Trotz dieser Herausforderungen habe es Zuwächse in anderen Geschäftsfeldern wie Medizintechnik, Veterinär sowie Industrie- und Hygieneprodukten gegeben, jedoch seien die Gesamtumsätze unter den Erwartungen geblieben.Bio-Gate AG habe dennoch operative Fortschritte erzielt, indem es eine Zusammenarbeit mit einem europaweit vertretenen Anbieter von dermatologischen Tierpflegeprodukten eingegangen sei und erste Aufträge für seine neue Beschichtungstechnologie "Intelligent Multifunctional Coating" (IMC) erhalten habe. In der zweiten Jahreshälfte sei ein bedeutender Vertrag für Implantat-Beschichtungen in der Human-Medizin mit einem multinationalen Medizintechnikunternehmen abgeschlossen worden.Im Geschäftsjahr 2023 seien die Kosten des Unternehmens angestiegen, insbesondere der Materialaufwand um 29,7% auf 3,46 Mio. EUR (VJ: 2,67 Mio. EUR). Diese Zunahme sei auf einen Bestandsaufbau sowie gestiegene Kosten für Vorprodukte und Rohstoffe zurückzuführen. Der Personalaufwand sei um 11,4% auf 2,76 Mio. EUR (VJ: 2,48 Mio. EUR) aufgrund der Übernahme eines freiberuflichen Mitarbeiters, Gehaltsanpassungen und verstärkter Nutzung von Zeitarbeitskräften gestiegen.Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen hätten sich um 38,5% auf 2,49 Mio. EUR erhöht (VJ: 1,79 Mio. EUR), bedingt durch höhere Verpackungs- und Frachtkosten aus dem Ausland sowie Aufwendungen für die Personalakquise. Infolgedessen habe das Unternehmen ein EBITDA von -1,55 Mio. EUR (VJ: 0,34 Mio. EUR) und ein EBIT von -1,79 Mio. EUR (VJ: -0,54 Mio. EUR) verzeichnet. Das Konzernergebnis habe sich auf -1,81 Mio. EUR (VJ: -0,54 Mio. EUR) verschlechtert.Basierend auf ihrem Discounted-Cashflow-Modell liege das Kursziel der Analysten der GBC AG für Bio-Gate AG bei 4,20 EUR je Aktie.Vor dem Hintergrund des Upside-Potenzials vergeben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, für die Bio-Gate-Aktie das Rating "kaufen". (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bio-Gate-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bio-Gate-Aktie:1,03 EUR -4,63% (07.02.2024, 22:02)XETRA-Aktienkurs Bio-Gate-Aktie:1,03 EUR -4,63% (07.02.2024, 17:36)ISIN Bio-Gate-Aktie:DE000BGAG981WKN Bio-Gate-Aktie:BGAG98Ticker-Symbol Bio-Gate-Aktie:BIG1Kurzprofil Bio-Gate AG:Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. (07.02.2024/ac/a/nw)