Augsburg (www.aktiencheck.de) - Bio-Gate-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, raten weiterhin zum Kauf der Aktie des Health-Technology-Unternehmens Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1).Im Jahr 2022 hätten die Bio-Gate AG einen Umsatzrückgang von knapp 4% auf 5,99 Mio. Euro (VJ: 6,24 Mio. Euro) verzeichnet. Insbesondere das Geschäftsfeld Derma- Kosmetik und Wundpflege sei von geopolitischen Entwicklungen betroffen gewesen, was zu Umsatzrückgängen und Produktionsverzögerungen geführt habe. Trotzdem habe es Zuwächse in anderen Geschäftsfeldern wie Medizintechnik, Veterinär und Industrie- und Hygieneprodukten gegeben, doch die Gesamtumsätze seien unter den Erwartungen geblieben.Trotz der geopolitischen Einflüsse habe das Unternehmen operative Fortschritte erzielt. Es habe eine Zusammenarbeit mit einem europaweit vertretenen Anbieter von dermatologischen Tierpflegeprodukten gestartet und erste Aufträge für seine neue Beschichtungstechnologie "Intelligent Multifunctional Coating" (IMC) erhalten. In der zweiten Jahreshälfte sei ein wichtiger Vertrag für Implantat-Beschichtungen in der Human-Medizin mit einem multinationalen Medizintechnikunternehmen abgeschlossen worden.Im Geschäftsjahr habe der Konzern einen Anstieg der Aufwandspositionen verzeichnet, insbesondere des Materialaufwands, der um 29,7% auf 3,46 Mio. Euro (VJ: 2,67 Mio. Euro) zugenommen habe. Dies sei auf einen Bestandsaufbau sowie gestiegene Kosten für Vorprodukte und Rohstoffe zurückzuführen gewesen. Der Personalaufwand sei um 11,4% auf 2,76 Mio. Euro (VJ: 2,48 Mio. Euro) infolge der Übernahme eines freiberuflichen Mitarbeiters, von Gehaltsanpassungen sowie der verstärkten Nutzung von Zeitarbeitskräften gestiegen.Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen hätten sich um 38,5% auf 2,49 Mio. Euro (VJ: 1,79 Mio. Euro) erhöht, bedingt durch höhere Verpackungs- und Frachtkosten aus dem Ausland sowie Aufwendungen für die Personalakquise. Diese Entwicklungen hätten zu einem EBITDA von -1,55 Mio. Euro (VJ: -0,34 Mio. Euro) und einem EBIT von -1,79 Mio. Euro (VJ: -0,54 Mio. Euro) geführt. Das Konzernergebnis habe sich auf -1,81 Mio. Euro (VJ: -0,54 Mio. Euro) verschlechtert.Im Bereich Industrie und Hygiene eröffne die neue Technologie Intelligent Multifunctional Coating (IMC) interessante Wachstumschancen. Im Veterinärbereich habe bereits im Vorjahr ein deutliches Wachstum verzeichnet werden können, das voraussichtlich anhalten werde. Die Zusammenarbeit mit großen Handelsketten spiele dabei eine wichtige Rolle. Im Bereich Medizintechnik werde erwartet, dass die Zulassung von Silberbeschichtungen für Human-Revisions-Implantate im Jahr 2026 ein signifikantes Wachstum bewirken werde.Der Abbau der Lagerbestände sollte es dem Unternehmen ermöglichen, die Materialaufwandsquote zu senken. Zudem würden die Analysten erwarten, dass das Unternehmen Skalierungseffekte mit dem steigenden Umsatz erzielen könne. Daher würden sie ein EBITDA für das laufende Geschäftsjahr 2023 in Höhe von -0,60 Mio. Euro prognostizieren, gefolgt von 0,29 Mio. Euro im Jahr 2024 und 1,49 Mio. Euro im Jahr 2025. Diese Entwicklung sollte sich größtenteils im Nettoergebnis widerspiegeln, wobei die Analysten ein Jahresergebnis von -0,90 Mio. Euro im Jahr 2023 erwarten würden, gefolgt von 0,00 Mio. Euro im Jahr 2024 und 0,82 Mio. Euro im Jahr 2025.Auf Basis des DCF-Modells hätten die Analysten ihr Kursziel auf 4,20 Euro (bisher: 5,75 Euro) reduziert. Die Reduktion des Kursziels sei auf den angestiegenen risikolosen Zinssatz sowie die angepassten Prognosen zurückzuführen.