Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioXcel Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechnologie-Unternehmens BioXcel Therapeutics Inc. (ISIN: US09075P1057, WKN: A2JF20, Ticker-Symbol: BX2, NASDAQ-Symbol: BTAI) unter die Lupe.Die großen KI-Player wie NVIDIA, Microsoft und Co hätten zuletzt eine starke Performance gezeigt. Bei den eher kleineren Unternehmen seien die Kursschwankungen allerdings sehr hoch. So auch bei BioXcel.Bei BioXcel handle es sich um einen biopharmazeutischen Konzern, der Ansätze künstlicher Intelligenz nutze, um Medikamente in den Neurowissenschaften und der Immunonkologie zu entwickeln. Seit Anfang April habe die Aktie bis Mitte Mai knapp 60 Prozent zulegen können und habe nun fast wieder das Ausgangsniveau erreicht.Ein Grund für diese starke Korrektur sei die Bekanntgabe der Ergebnisse eines in Phase-3-Studie befindlichen Medikaments zur Behandlung von Unruhe bei Depressionen oder Schizophrenie bei häuslicher Anwendung gewesen. Zwei Stunden nach Einnahme des Medikaments sei die gewünschte Wirkung nicht erreicht worden.Es sei davon auszugehen, dass BioXcel auf den Investoren-Konferenzen am 8. Juni, bei der Jefferies Global Healthcare Conference und bei der Goldman Sachs Global Healthcare Conference am 14. Juni um Vertrauen werben werde. Sollten die Amerikaner hier überzeugen, könnte dies zu steigenden Kursen bei der sehr spekulativen Aktie führen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link