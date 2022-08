Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

140,90 EUR -1,67% (29.08.2022, 13:06)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

142,60 USD -4,01% (26.08.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech habe in der vergangenen Woche auch bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA den Zulassungsantrag für einen an die aktuellen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Corona-Impfstoff vervollständigt. Zudem habe sich das Unternehmen zu den Patentrechtsvorwürden des US-Rivalen Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9) geäußert.Wie das Mainzer Unternehmen und sein US-Partner am Freitag mitgeteilt hätten, bestehe der bivalente Impfstoff aus 15 µg mRNA, die für das Spike-Protein des Wildtyps von SARS-CoV-2 kodiere, das auch in Comirnaty (derzeitiger Impfstoff von Pfizer und BioNTech) enthalten sei, sowie 15 µg mRNA, die für das Spike-Protein der Omikron-Varianten BA.4/BA.5 kodiere. Bis auf die Ergänzung einer mRNA-Sequenz für das Spike-Protein der Omikron-Varianten BA.4/BA.5 seien alle anderen Bestandteile des Impfstoffs unverändert. Präklinische Daten hätten gezeigt, dass eine Auffrischungsimpfung mit dem an Omikron-BA.4/BA.5 angepassten bivalenten Impfstoff von Pfizer und BioNTech eine starke neutralisierende Antikörperantwort gegen die Omikron-Varianten BA.1, BA.2 und BA.4/BA.5 sowie den ursprünglichen Wildtyp-Stamm hervorgerufen habe.Für Aufsehen habe in der vergangenen Woche außerdem die Mitteilung von Moderna gesorgt, dass man Klage gegen BioNTech und Pfizer eingereicht habe, da Comirnaty bestimmte Patente von Moderna verletze.In einem allgemein schwachen Umfeld habe die BioNTech-Aktie zuletzt weiter nachgegeben. DER AKTIONÄR bleibe aber langfristig zuversichtlich. Die Pipeline sei prall gefüllt. Sollte es hier in den kommenden Wochen und Monaten positive News geben, dürfte dies dem Papier wieder Auftrieb verleihen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 29.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link