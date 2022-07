Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

142,00 EUR -0,14% (01.07.2022, 12:21)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

149,10 USD +5,01% (30.06.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (01.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mainzer Biotech-Schmiede BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Ein Großauftrag für Corona-Impfstoff von der US-Regierung habe der BioNTech-Aktie wieder Leben eingehaucht. An der Tech-Börse Nasdaq habe der Impfstoff-Titel am Donnerstag um fünf Prozent höher geschlossen. Die Analysten von Goldman Sachs hätten daraufhin reagiert und die Schätzungen für BioNTech angehoben.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für BioNTech von 206 auf 209 US-Dollar erhöht und das Rating auf "neutral" belassen. Analyst Chris Shibutani habe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen und das Kursziel mit Blick auf die jüngste Bestellung der USA von weiteren Mengen des Corona-Vakzins angepasst. Die Order sei positiv und bringe zusätzliche Umsätze bereits im zweiten Halbjahr.Im Schnitt würden die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg gelisteten Analysten davon ausgehen, dass BioNTech in diesem Jahr einen Umsatzrückgang von 22,4 auf 17,5 Mrd. Dollar verzeichnen werde. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie solle sich von 46,87 Dollar auf 36,73 Dollar reduzieren. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis belaufe sich dennoch auf attraktive 4.DER AKTIONÄR bleibt für die BioNTech-Aktie optimistisch gestimmt und rät unverändert zum Kauf, so Michel Doepke. (Analyse vom 01.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link