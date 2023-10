Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Mainzer Biotech-Schmiede stelle sich breiter auf. Erneut habe BioNTech mit einem chinesischen Biotech-Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Im Best-case würden der Gesellschaft MediLink Therapeutics mit Hauptsitz in Suzhou, die erst 2020 gegründet worden sei, Meilensteinzahlungen von über einer Milliarde Dollar winken.MediLink Therapeutics fokussiere sich auf Immuntherapien der nächsten Generation, unter anderem gegen Krebs. Der Deal mit BioNTech drehe sich um die Entwicklung eines Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Kandidaten gegen den humanen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor 3 (HER3). Die Chinesen würden als Vorauszahlung zunächst 70 Millionen Dollar mit der Aussicht auf definierte diverse Meilensteinzahlungen von bis zu über einer Milliarde Dollar erhalten.HER3 sei ein Zielmolekül, das bei verschiedenen Krebsarten wie nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und Brustkrebs überexprimiert werde und eng mit der Metastasierung von Tumoren und dem Fortschreiten der Krankheit verbunden sei, heiße es in einer Pressemitteilung.Bei der Zusammenarbeit mit MediLink Therapeutics handele es sich nicht um den ersten China-Deal, den BioNTech in diesem Kalenderjahr in trockene Tücher bringe. Im Juli hätten die Mainzer eine Partnerschaft im Bereich der Onkologie mit Biotheus kommuniziert. Im April habe BioNTech bereits einen Deal mit der chinesischen Duality Biologics unter Dach und Fach bringen können.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.