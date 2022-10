Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Laut den BioNTech-Gründern Ugur Sahin und Ozlem Tureci könnten Krebsimpfstoffe innerhalb des nächsten Jahrzehnts zur Verfügung stehen. Die Entwicklung der Corona-Impfstoffe auf mRNA-Basis habe einen bedeutenden positiven Effekt beim Kampf gegen Krebs gehabt. Für BioNTech und die Welt wäre es ein Gamechanger.Noch sei Krebs eine der heimtückischsten Leiden. Doch womöglich verliere die Krankheit bald ihren Schrecken. "Wir können Krebsimpfstoffe für viele Patienten auf der ganzen Welt vor 2030 zur Verfügung stellen", so BioNTech-CEO Ugur Sahin im Interview mit BBC. "Wir haben gelernt, wie man Impfstoffe besser und schneller herstellen kann."Auch die Regulierungsbehörden hätten mehr über mRNA erfahren. "Das wird definitiv auch unseren Krebsimpfstoff beschleunigen", so Sahins Frau Tureci.Zwar sprächen sie als Wissenschaftler ungern von einem Heilmittel gegen Krebs. "Aber wir haben eine Reihe von Durchbrüchen erzielt", so Tureci. "Und wir arbeiten weiter daran."