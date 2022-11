Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

158,10 EUR -0,22% (30.11.2022, 09:54)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

163,61 USD +1,31% (29.11.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer mRNA-Spezialisten BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech und Ryvu Therapeutics (ISIN: PLSELVT00013, WKN: A1JUH2) hätten eine neue Forschungskollaboration vereinbart. Diese beziehe sich auf mehrere Immuntherapieprogramme mit niedermolekularen Wirkstoffen. Zudem habe BioNTech mit Ryvu eine exklusive Lizenzvereinbarung für Ryvus STING-Agonisten-Portfolio als Einzelprodukte zur systemischen Behandlung geschlossen.Ryvu habe sich auf die klinische Entwicklung von Krebstherapeutika spezialisiert. Die globale Zusammenarbeit werde aus zwei Teilen bestehen: Zum einen erhalte BioNTech eine weltweite, exklusive Lizenz zur Entwicklung und Vermarktung von Ryvus STING-Agonisten-Portfolio als Einzelprodukte zur systemischen Behandlung. Dies umfasse die Anwendung als Monotherapie und in Kombination mit anderen Therapien, so BioNTech in einer Mitteilung.Zum anderen würden BioNTech und Ryvu gemeinsam Wirkstoffentwicklungs- und Forschungsprojekte durchführen, um mehrere niedermolekulare Programme zu entwickeln, die gegen exklusive, von BioNTech ausgewählte Zielmoleküle gerichtet seien, und in erster Linie auf die Immunmodulation bei onkologischen Erkrankungen abzielen würden. Zudem bestehe die Möglichkeit, die Anwendungen auf andere Krankheitsbereiche auszuweiten. BioNTech habe die Option, globale Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für diese Programme während der Entwicklungsphase zu lizenzieren."Niedermolekulare Wirkstoffe, die auf neue Immun-Signalwege abzielen, haben großes Potenzial, die Wirksamkeit von Krebsimmuntherapien zu verbessern", habe Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech gesagt. "Die Zusammenarbeit mit Ryvu bietet uns die Möglichkeit, unsere Immuntherapie-Pipeline mit potenten immunmodulatorischen Wirkstoffen zu ergänzen."Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie dabei zu bleiben. (Analyse vom 30.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)