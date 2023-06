Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach der Entwicklung von Corona-Impfstoffen stünden bei BioNTech unlängst andere Forschungsprojekte im Fokus. Großes Potenzial könnte die Mainzer Biotech-Schmiede im Bereich der Onkologie entfalten. Einer möglichen Zulassung für einen Wirkstoff gegen Krebs sei BioNTech nun einen Schritt näher gekommen.BioNTech und sein Partner OncoC4 hätten den ersten Patienten in eine zulassungsrelevante Phase-3-Studie mit dem Wirkstoff BNT316/ONC-392 bei metastasiertem, nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom eingeschlossen. Der Studienstart sei ein wichtiger erster Schritt in BioNTechs und OncoC4s strategischer Kollaboration, die im März 2023 abgeschlossen worden sei, um die Substanz in verschiedenen soliden Tumorindikationen zu evaluieren, heiße es von Unternehmensseite.Dir beiden Unternehmen möchten rund 600 Patienten in die Studie aufnehmen, die Rekrutierung beginne zunächst in den USA und solle auf Europa sowie andere Länder und Regionen ausgeweitet werden.BioNTech treibe seine Programme in der Onkologie weiter voran. DER AKTIONÄR habe immer wieder auf das Potenzial in diesem Bereich hingewiesen, aber auch erwähnt, dass Anleger bis zur potenziellen Kommerzialisierung von Krebswirkstoffen Geduld mitbringen müssten. Mittel- bis langfristig ausgerichtete Anleger nutzen das aktuelle Kursniveau zum Einstieg und setzen auf einen anhaltend positiven Newsflow bei BioNTech, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link