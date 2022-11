Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotechunternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Biotech-Titel habe sich zum Wochenstart am Ende sehr freundlich präsentiert. Die BioNTech-Aktie habe im US-Handel gut vier Prozent auf 160,72 Dollar gewonnen. Zunächst sei das Papier ins Minus gerutscht, nachdem das Unternehmen einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang im dritten Quartal gemeldet habe. Der Ausblick sei jedoch nach oben angepasst worden.Auch wenn beim Corona-Impfstoffhersteller Gewinn und Umsatz nicht mehr so schnell wachsen würden wie zuvor, rechne das Unternehmen mit einem guten Geschäft in diesem Jahr. BioNTech habe am Montag die Umsatzprognose für seinen Corona-Impfstoff für das laufende Geschäftsjahr angehoben und sie nun mit einer Spanne von 16 bis 17 Mrd. Euro am oberen Ende eingegrenzt (vormals 13 bis 17 Mrd. Euro). Grund für den Optimismus seien die neuen, an die Omikron-Untervarianten BA.1 und BA.4/5 angepassten Impfstoffe.Gemeinsam mit seinem US-Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) habe BioNTech nach eigenen Angaben davon bis Mitte Oktober rund 300 Mio. Dosen in Rechnung gestellt. Die Vakzine seien bereits in mehr als 45 Ländern und Regionen weltweit zugelassen, habe Vorstandschef Ugur Sahin vor Finanzexperten gesagt. Dazu würden auch die wichtigen Märkte USA und EU gehören.Das Geschäft sei erwartungsgemäß verlaufen, habe Finanzvorstand Jens Holstein zum Quartalsbericht gesagt. BioNTech gehe davon aus, dass in diesem Jahr gemeinsam mit Pfizer weltweit bis zu 2,1 Mrd. Dosen des Corona-Impfstoffs in Rechnung gestellt würden. Einige Lieferungen seien "aufgrund der sich entwickelnden Nachfragedynamik" ins nächste Jahr verschoben worden.Die Daten hierzu würden entscheidend sein für die weitere Entwicklung der BioNTech-Aktie. Würden diese positiv ausfallen, bestehe langfristig enormes Potenzial. Bei der Forschungsarbeit könne man sich dabei weiterhin auf eine starke finanzielle Basis durch die Einnahmen mit den Corona-Impfstoffen verlassen.Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)