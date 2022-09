Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (12.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mainzer Biotech-Schmiede BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech habe auf der Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO) Daten aus einer Phase-1/2-Studie mit dem CAR-T-Programm BNT211 präsentiert. BioNTech sehe "ermutigende Anzeichen für eine klinische Anti-Tumor-Aktivität sowie ein kontrollierbares Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil".Die neuen Daten würden auf positiven Zwischenergebnissen aufbauen, die BioNTech bereits im April vorgelegt habe. BioNTech berichte über stärkste Ergebnisse mit einer Ansprechrate von 57 Prozent sowie einer Stabilisierungsrate von 85 Prozent bei Patienten mit Hodenkrebs, die nach einer Lymphodepletion mit dem zweiten Dosislevel behandelt worden seien. Unterfüttert würden die Aussichten für die Krebstherapie mit dem PRIME-Status, den BioNTech vor Kurzem von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) erhalten habe."Die neuen Daten unterstützen die ermutigenden Ergebnisse, die wir bereits zuvor für BNT211 beobachtet hatten. Zusammen mit dem kürzlich erteilten PRIME-Status für BNT211 zur Behandlung von Hodenkrebs sehen wir uns in unserer Strategie bestärkt, gerade für schwer behandelbare Tumorindikationen zwei unserer Technologieplattformen in einem Therapieansatz zu kombinieren", so BioNTech-Mitgründerin Özlem Türeci.BioNTech habe vielversprechende Ergebnisse zu einem wichtigen Onkologie-Programm vorgelegt. In den nächsten Quartalen dürfte das Unternehmen weitere Daten zu anderen Pipeline-Assets vorlegen und im Erfolgsfall die Projekte in spätere Phasen der klinischen Entwicklung überführen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.