Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

130,85 EUR -0,53% (23.01.2023, 15:02)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

142,79 USD +2,04% (20.01.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Impfstoff-Pioniers BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.In Rekordzeit seien Impfstoffe gegen Corona entwickelt worden. Doch noch immer gebe es keinen Impfstoff gegen HIV. Erst in der vergangenen Woche sei mit einem Impfstoffkandidaten von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260) erneut ein Hoffnungsträger gescheitert. Große Hoffnungen würden nun auch hier auf der mRNA-Technologie liegen.Ein besonders aussichtsreicher Impfstoffkandidat gegen die Immunschwächekrankheit Aids schütze nicht ausreichend vor einer HIV-Infektion. Das habe J&J nach der Begutachtung von Daten der entscheidenden klinischen Studie bekannt gegeben. "Wir sind enttäuscht von diesem Ergebnis", habe die verantwortliche Forscherin Penny Heaton laut einer Mitteilung gesagt. Die Phase-III-Studie ("Mosaico") mit 3.900 Probanden werde beendet.Auch Impfstoffhersteller wie Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9) und BioNTech würden an HIV-Impfstoffen arbeiten - auf Basis der neuartigen mRNA-Technologie. Fraglich sei allerdings noch, ob mRNA-Impfstoffe im Kampf gegen HIV auch wirklich erfolgreich seien. Das würden die nächsten Studienergebnisse zeigen. Noch sei alles in einem sehr frühen Stadium. In jedem Fall sei hier ein neues Wettrennen gestartet. BioNTech habe bei dem Projekt seit Ende 2019 auch die Bill & Melinda Gates Foundation als Partner mit an Bord.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link