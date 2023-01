Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die massive Corona-Welle in China erreiche ihren Höhepunkt. Nach Modellrechnungen könnte die Zahl der täglichen Neuinfektionen bis spätestens Freitag auf einen Spitzenwert von 4,8 Millionen pro Tag gestiegen sein, bevor sie wieder abnehme, wie das in London ansässige Forschungsinstitut Airfinity berichtet habe.Die Ausbreitung des Virus habe sich nach Angaben der Experten auch durch die Anfang Januar begonnene Reisewelle zum laufenden chinesischen Neujahrsfest stärker als erwartet beschleunigt. Nach Schätzungen des führenden Epidemiologen Wu Zunyou vom nationalen Gesundheitsamt (CDC) dürften sich bereits bis zu 80 Prozent aller Chinesen mit dem Virus angesteckt haben - mehr als eine Milliarde.Seien ursprünglich zwei Infektionskurven vorhergesagt worden, werde jetzt vielmehr eine größere und längere Welle erwartet, was den Druck auf Krankenhäuser noch erhöhen dürfte und eine höhere Sterblichkeit erwarten lasse, hätten die Forscher von Airfinity berichtet. Ihre neu vorgelegten Hochrechnungen würden Berichte berücksichtigen, wonach einige inländische Provinzen, darunter Henan, Gansu, Qinghai und Yunnan, den Höhepunkt ihrer Infektionswelle bereits erreicht hätten.Nach fast drei Jahren habe China vor sieben Wochen seine strikte Null-Covid-Strategie mit Lockdowns, Zwangsquarantäne und Massentests abrupt aufgegeben. Die Maßnahmen hätten das Virus nicht mehr stoppen können und die zweitgrößte Volkswirtschaft belastet. Begründet worden sei die völlige Lockerung mit leichteren Krankheitsverläufen durch die Omikron-Variante. Seither rolle eine große Infektionswelle durch das bevölkerungsreichste Land der Welt. Krankenhäuser und Krematorien seien überlastet, viele Medikamente ausverkauft.In den vergangenen Monaten sei auch immer wieder im Gespräch gewesen, ob nicht westliche Impfstoffe - wie der von BioNTech - zugelassen werden könnten. Zuletzt habe auch Stephane Bancel, Chef des US-Konkurrenten Moderna , das Thema auf den Tisch gebracht. Im Rahmen des World Economic Forums in Davos habe Bancel erklärt, dass sich sein Unternehmen in aktiven Gesprächen mit China befinde.Derzeit ist deswegen Geduld gefragt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer und BioNTech.