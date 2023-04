Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nachdem sich die Aktien der mRNA-Impfstoffhersteller BioNTech und Moderna in den vergangenen Wochen extrem schwach gezeigt hätten, hätten sie zuletzt zumindest wieder einmal ein deutlicheres Plus verzeichnen können. BioNTech sei am Freitag mit einem Plus von 1,6 Prozent aus dem US-Handel gegangen, Moderna mit einem Plus von 4,2 Prozent.Wie zuletzt bekannt geworden sei, wolle das US-Biotech-Unternehmen Moderna in der kenianischen Hauptstadt Nairobi eine neue Anlage zur Herstellung mRNA-Impfstoffen bauen. Das habe die kenianische Regierung mitgeteilt. Es handle sich bei dem Vorhaben mit einem Volumen von umgerechnet rund 460 Millionen Euro um "die einzige Anlage dieser Art auf dem afrikanischen Kontinent", so der kenianische Präsident William Ruto. Moderna wolle in dem Werk jährlich bis zu 500 Millionen Dosen Impfstoff produzieren. Wann es losgehen solle, sei bislang nicht mitgeteilt worden.Moderna ziele in Afrika darauf ab, "die mRNA-Technologie in dringend benötigten Bereichen zur Verfügung zu stellen", erläutere Stephane Bancel, CEO von Moderna. Darunter würden "akute Atemwegsinfektionen sowie hartnäckige Infektionskrankheiten wie HIV und lebensbedrohliche Krankheiten wie Zika und Ebola" fallen.Auch BioNTech sei stark in Afrika engagiert. In Ruanda plane der Impfhersteller BioNTech seine erste Produktionsstätte in Afrika. 2024 solle die Produktion in der Hauptstadt Kigali starten. Im März seien die ersten Container dort eingetroffen. Auch im Senegal und in Südafrika solle es in Zukunft Standorte geben. BioNTech habe unter anderem Impfstoffforschungsprojekte gegen Malaria und Tuberkulose im Portfolio."Der Aktionär" stuft die Aktie von BioNTech aufgrund der Bewertung und der starken Onkologie-Pipeline als Favorit im mRNA-Sektor ein, so Marion Schlegel. (Analyse vom 03.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.