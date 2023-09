Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Für Corona-Impfungen im Herbst und Winter sollten rund 14 Millionen Dosen von BioNTech zur Verfügung stehen, die an aktuelle Virus-Varianten angepasst seien. Ausgeliefert werden sollten sie zwischen September und November, wie das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch mitgeteilt habe. Die Mainzer Biotech-Schmiede stehe in den Startlöchern.Erwartet würden voraussichtlich 13,6 Millionen Dosen für Menschen ab zwölf Jahren, 300.000 Dosen für Kinder von fünf bis elf Jahren sowie 200.000 Dosen für Kleinkinder. Erstmals in den Praxen zu bekommen sein sollten die neuen Impfstoffe von Biontech ab der Woche vom 18. September. Es handle sich um ein auf die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepasstes Präparat, das besser gegen kursierende Varianten schützen solle. Erwartet würden voraussichtlich auch angepasste Impfstoffe des Herstellers Novavax Für die Impfsaison erwartet würden - vorbehaltlich einer Zulassung durch die Europäische Kommission - auch 10,6 Millionen Dosen der an XBB.1.5. angepassten Impfstoffe von Novavax, wie das Ministerium mitgeteilt habe. Sie sollten voraussichtlich im vierten Quartal 2023 zur Verfügung stehen. Über den Lieferplan werde noch verhandelt.Für den angepassten Impfstoff von Moderna gebe es noch keine Zulassung. Wenn sie vorliege und sich Moderna entscheide, ihn in der Regelversorgung anzubieten, werde der Impfstoff auch von der Krankenkasse bezahlt, wenn Ärzte ihn im Rahmen der Stiko-Empfehlung verordnen würden.BioNTech sei für die bevorstehende Impfsaison bereit. Die BioNTech-Aktie habe sich zuletzt deutlich von ihren Tiefs lösen können. Anleger verbinden damit die Hoffnung auf mehr Booster-Impfungen im Herbst als bisher angenommen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Langfristig im Fokus stehe aber ganz klar die weitere Pipeline, insbesondere im Onkologie-Bereich. Ein weiteres positives Signal der Bullen wäre der nachhaltige Sprung über das über das August-Hoch sowie den GD200. (Analyse vom 07.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)