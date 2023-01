Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

130,40 EUR +0,89% (20.01.2023, 11:38)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

139,94 USD -2,20% (19.01.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (20.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Impfstoff-Pioniers BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Große Impfzentren seien geschlossen, Inzidenzwerte in den Hintergrund gerückt. Die Impfquoten seien mittlerweile niedrig trotz der an die Omikron-Variante angepassten neuen Impfstoffe. Das große Geschäft mit Covid-Impfstoffen für BioNTech scheine also vorbei zu sein. Doch so schlecht wie es auf den ersten Blick scheine, sei die Lage für BioNTech nicht.Zum einen hätten die Milliardengewinne in den vergangenen Jahren die Kassen ordentlich gefüllt. BioNTech sei, wenn man noch ausstehende Forderungen an Kunden von gut vier Milliarden Dollar mit einbeziehe, mit umgerechnet rund 22 Milliarden Dollar in das neue Jahr gestartet. Beste Voraussetzungen also, um die weiteren Pipeline-Projekte rasch voranzutreiben. Hier seien vor allem die Onnkologie-Projekte enorm vielversprechend.Zudem würden die Einnahmen durch die Corona-Impstoffe nicht plötzlich auf Null sinken. Zum einen gebe es feste Abnahmeverträge, zum anderen würden nach wie vor Menschen zur Booster-Impfung gehen. Laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) sollten bestimmte Gruppen wie Menschen ab 60 eine zweite Auffrischimpfung mit den neuen auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe bekommen, um den Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf zu verbessern.Einige Mediziner würden vorschlagen, dass in Zukunft gegen Corona jedes Jahr im Herbst geimpft werden sollte. Dies könnte in Zukunft möglicherweise auch in Kombination mit der Grippeimpfung erfolgen. Ein von BioNTech/Pfizer entwickelter Kombinationsimpfstoff, mit dem künftig gleichzeitig gegen Covid-19 und Grippe geimpft werden könnte, sei von der US-Arzneimittelbehörde FDA vor wenigen Wochen in ein beschleunigtes Zulassungsverfahren aufgenommen worden.Alles in allem könne man sagen, dass sich BioNTech durch die Corona-Impfstoffe in einer herausragenden Lage befinde, um die weiteren Pipeline-Projekte rasch voranzutreiben. Könne das Unternehmen hier weitere Erfolge erzielen, dürfte die Aktie wieder Fahrt aufnehmen. Insbesondere der Onkologie-Bereich sei vielversprechend. Das Potenzial für den Einsatz von mRNA-Impfstoffen sei aber auch in anderen Bereich enorm. Einige wichtige Studienergebnisse sollten in den nächsten Monaten präsentiert werden.Derzeit ist allerdings bei der BioNTech-Aktie Geduld gefragt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.01.2023)