Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

164,60 EUR -0,60% (27.12.2022, 15:19)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

175,97 USD -2,17% (23.12.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (27.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech und Shanghai Fosun Pharma hätten Ende vergangener Woche mitgeteilt, dass sie rund 11.500 Dosen ihres mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffs zur Verfügung gestellt hätten. Die Lieferung sei am 21. Dezember 2022 auf dem chinesischen Festland eingetroffen und umfasse sowohl den an Omikron BA.4/BA.5 angepassten bivalenten als auch den monovalenten Covid-19-Impfstoff.Damit solle eine Impfkampagne für deutsche Staatsangehörige ermöglicht werden. "Wir danken der chinesischen und der deutschen Regierung für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihre gemeinsamen Bemühungen bei der Versorgung der in China lebenden Deutschen mit unseren monovalenten und den an Omikron BA.4/BA.5 angepassten bivalenten mRNA-Covid-19-Impfstoffen", habe Sean Marett, Chief Business und Commercial Officer bei BioNTech gesagt. "Dass die ersten Impfstoffdosen auf dem chinesischen Festland eingetroffen sind, ist sowohl für uns als Unternehmen als auch im Rahmen der Partnerschaft mit Fosun Pharma ein großer Meilenstein im Kampf gegen diese Pandemie."Li Shengli, Executive President und Chief Growth Officer bei Fosun Pharma, habe gesagt: "Seit dem Ausbruch der Covid-19-Epidemie haben wir eng mit BioNTech zusammengearbeitet. Mit der Anleitung und Unterstützung der zuständigen nationalen Behörden wurden die Forschung und Entwicklung sowie die klinische Erprobung unseres mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffs in China zügig durchgeführt. Wir freuen uns, mit BioNTech zusammenzuarbeiten, um die auf dem chinesischen Festland lebenden Deutschen zu impfen, was ein weiterer Meilenstein in unserer globalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Covid-Pandemie ist."Die Corona-Impfstoffe hätten BioNTech ordentlich Geld in die Kasse gespült. Die Hoffnung auf eine Freigabe für ganz China sei zuletzt allerdings wieder gesunken, nachdem China weitere Lockerungen hinsichtlich der Corona-Pandemie angekündigt habe. Kursentscheidend für die BioNTech-Aktie dürfte ohnehin die weitere Pipeline werden - insbesondere die Onkologie-Projekte. Könne BioNTech bei den anstehenden Studiennews überzeugen, seien deutlich höhere Kurse drin.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 27.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link