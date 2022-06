Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BioNTech und der US-Partner Pfizer hätten in der vergangenen Woche die US-Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren erhalten. Dieser werde als Impfserie mit drei 3-µg-Dosen verabreicht. Die Aktie von BioNTech habe von der Meldung allerdings nicht profitieren können."Es ist unser erklärtes Ziel, Menschen aller Altersgruppen unseren Covid-19-Impfstoff zugänglich zu machen. Eltern in den Vereinigten Staaten haben nun die Möglichkeit, ihre Kinder unter fünf Jahren impfen zu lassen und wir arbeiten daran, dass dies bald auch in anderen Ländern weltweit möglich sein wird", habe Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech, gesagt. "Wir haben die 3-µg-Dosis sorgfältig auf Grundlage von Daten zur Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität ausgewählt. Die eingereichten Daten aus unserer Phase-2/3-Studie zeigen, dass eine Impfserie mit drei 3-µg-Dosen unseres Impfstoffs Kleinkindern und Säuglingen einen hohen Impfschutz bietet, auch während der aktuellen Omikron-Welle."Jedoch gebe es auch kritische Stimmen dazu. Die Wirksamkeitsdaten würden nur auf den Corona-Fällen nach der dritten Injektion basieren. Die Fälle, die bis dahin während der Studie aufgetreten seien, würden unter den Tisch fallen, würden Kritiker sagen.Der Aktie von BioNTech fehle es derzeit an Schwung. Im Fokus der Anleger stünden derzeit der Omikron-Impfstoff sowie die weitere Pipeline. Erst wenn es hier positive Nachrichten geben sollte, dürfte auch die Aktie wieder Fahrt aufnehmen. Es ist also Geduld gefragt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 21.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link