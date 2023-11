Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

92,48 EUR -0,64% (10.11.2023, 14:08)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

99,32 USD -0,30% (09.11.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben.



Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. (10.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech habe am Montag dieser Woche seine Quartalszahlen veröffentlicht. Diese seien am Markt gut angekommen, die Aktie habe sich von ihren jüngsten Tiefs lösen können. Der entscheidende Befreiungsschlag stehe allerdings weiterhin aus. Inzwischen hätten sich auch einige Analystenhäuser wie Goldman Sachs zu Wort gemeldet.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für BioNTech auf "neutral" und das Kursziel bei 113 Dollar belassen. Analyst Chris Shibutani sehe in naher Zukunft weiterhin das Geschäft mit Corona-Impfstoffen im Mittelpunkt. Der Barmittelzufluss dürfte der Finanzierung von Forschung und Entwicklung dienen.BioNTech habe wie andere Hersteller mit dem schrumpfenden Absatz von Covid-19-Impfstoffen zu kämpfen. Die Prognose für die Erlöse mit Covid-19-Präparaten habe das Unternehmen deswegen gesenkt. Anders als etwa bei dem US-Partner Pfizer oder dem US-Konkurrenten Moderna habe bei den Mainzern am Ende des dritten Quartals aber ein Gewinn zu Buche gestanden.Für das Gesamtjahr 2023 erwarte BioNTech nun Umsätze von rund 4 Milliarden Euro. Zuvor sei es von etwa 5 Milliarden ausgegangen. Im dritten Quartal habe unter dem Strich ein Nettogewinn von 160,6 Millionen Euro und damit wieder ein Plus nach einem Verlust von 190,4 Millionen im Vorquartal gestanden. Der Umsatz habe sich im dritten Quartal auf 895,3 Millionen Euro belaufen.BioNTech habe von einem positiven Ergebnis für das dritte Quartal gesprochen. Es sei gelungen, dem Trend im Covid-19-Arzneimittelmarkt zu trotzen. Der US-Partner Pfizer sei wegen der weggebrochenen Nachfrage im vergangenen Quartal in die roten Zahlen gerutscht und habe Milliarden auf seine Lagerbestände abschreiben müssen. Auch Moderna habe für das dritte Quartal einen Milliardenverlust gemeldet.Ingesamt sei BioNTech also weiterhin gut aufgestellt, was die Entwicklung der weiteren Pipeline insbesondere im Bereich Onkologie angehe. Derzeit befänden sich hier elf Studien in der Phase 2 oder der finalen Phase 3. Besonders weit fortgeschritten seien die Forschungen zur Behandlung von Patienten mit Bauspeicheldrüsen- und Lungenkrebs. Seit Juni laufe eine Studie der Phase 3 für den Wirkstoffkandidaten BNT316 gegen Lungenkrebs.Bei BioNTech sei weiterhin Geduld gefragt. Das Unternehmen könne aber dank guten Geschäften durch die Covid-Impfstoffe der vergangenen Jahre aus dem Vollen schöpfen. Auch etwaigen Schadensersatzklagen aufgrund möglicher Impfnebenwirkungen könne das Unternehmen gelassen entgegensehen. Laut Gesetz würden Entschädigungs- und Prozesskosten in solchen Fällen auf die EU-Mitgliedstaaten übergehen.Investierte Anleger bleiben dabei, sichern sich aber mit einem Stopp bei 80,00 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 10.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: