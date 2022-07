Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gleich zehn Analysten sähen im Hinblick auf ihre Kursziele Aufwärtspotenzial für die BioNTech-Aktie, einige hätten jüngst sogar ihre zuvor gesenkten Kursziele wieder nach oben korrigiert - vor allem wegen der Order aus den USA. Die Aktie von BioNTech habe allerdings wie der gesamte Impfstoffsektor am Donnerstag unter Druck gestanden.Die Mehrheit der Analysten halte sich mit einem neutralen Votum allerdings an der Seitenlinie, drei sähen wiederum besonders hohe Kursziele.Spitzenreiter sei hier Oddo BHF, die Experten der Bank würden dem Papier einen Anstieg bis auf 366 Dollar zutrauen. Demgegenüber liege das durchschnittliche Kursziel der Experten bei gut 243 Dollar, immerhin mehr als 40 Prozent über dem aktuellen Preis.Die Analysten bewege vor allem die Forschung des Unternehmens. Für Analystin Olga Smolentseva vom Investmenthaus Bryan Garnier rücke mittelfristig die Krebspipeline der Mainzer in den Fokus, wenn der Rückenwind durch Covid nachlasse. Und hier verfüge BioNTech über jede Menge Möglichkeiten, um die Medikamentenentwicklung zu beschleunigen, sei die Expertin überzeugt. Sie empfehle daher weiter einen Kauf der Aktie. Ähnlich habe sich Emmanuel Papadakis von der Deutschen Bank geäußert, er sehe BioNTech insbesondere im Krebsbereich "gereift".Chris Shibutani von Goldman Sachs hebe hervor, dass BioNTech dank seiner umfangreichen Produktpipeline vor allem Wachstumsmöglichkeiten aus eigener Kraft habe. Er verweise aber auch darauf, dass die Mainzer Ausschau nach synergieträchtigen Zukaufsmöglichkeiten hielten.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.