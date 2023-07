Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der erfolgreichen Entwicklung von Corona-Impfstoffen ruhe die Hoffnung bei BioNTech nun auf einem Durchbruch im Bereich der Onkologie. Schließlich habe die Mainzer Biotech-Schmiede hier viele Programme in der klinischen Phase. Bei einem Onkologie-Projekt werde allerdings nun die Reißleine gezogen."Sanofi und BioNTech haben gemeinsam beschlossen, die Entwicklung der mRNA, die für die Zytokine SAR441000 als intratumorale Therapie kodiert, auf der Grundlage der Ergebnisse der Zwischenanalyse zu beenden", heiße es in der Pressemitteilung des französischen Pharma-Riesen zu den am Freitag vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal.Der Kandidat, der auch als BNT131 bekannt sei, bestehe aus vier mRNAs, berichte Fierce Biotech. Durch die Expression der Zytokine in der Mikroumgebung des Tumors wollten die Partner demnach dem Immunsystem helfen, Krebszellen zu erkennen und anzugreifen. Der Mechanismus sei theoretisch komplementär zu Checkpoint-Inhibitoren, und dieser Cocktail verbesserte das Überleben und die Rückbildung des Tumors bei Mäusen, heiße es weiter.Gestärkt durch die präklinischen Daten hätten Sanofi und BioNTech eine Phase-1-Studie begonnen mit SAR441000 als Einzelwirkstoff und in Kombination mit Libtayo, einem PD-1-Checkpoint-Inhibitor, den der französische Arzneimittelhersteller zusammen mit Regeneron entwickelt habe, so Fierce Biotech. Die Partner hätten demnach im Jahr 2020 Zwischenergebnisse von 17 Patienten mit soliden Tumoren vorgelegt.Sicherlich sei der Abbruch der Studie ein Dämpfer für Sanofi und insbesondere BioNTech. Anleger sollten sich von dem Rückschlag dennoch nicht verunsichern lassen. Die Mainzer hätten noch mehrere Pfeile im Köcher, um auch einen Durchbruch im Kampf gegen Krebs zu schaffen. Geduld mitbringen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: