Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.01.2023/ac/a/e)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BioNTech habe den Bau der ersten unternehmenseigenen Plasmid-DNA-Produktion am Standort Marburg fertiggestellt. Bundeskanzler Olaf Scholz werde bei der neuen Produktionsstätte in Marburg am 2. Februar 2023 vor Ort sein. Insgesamt bewege sich BioNTech aber mehr und mehr weg vom Standort Deutschland. Das habe zuletzt auch die "Bild" berichtet.Plasmid-DNA sei ein zentrales Ausgangsmaterial für die Herstellung von mRNA-basierten Impfstoffen und Therapien. Damit stärke BioNTech die unternehmenseigenen Herstellungskapazitäten für mRNA-basierte Produkte. Bundeskanzler Olaf Scholz werde Anfang Februar die neue Produktionsstätte in Marburg besuchen.Insgesamt ziehe es jedoch auch BioNTech verstärkt ins Ausland. Das Unternehmen verlege einen wichtigen Teil der Krebsforschung nach Großbritannien, so die "Bild". Die weltweit bewunderte Firma eröffne einen neuen Standort auf der Briten-Insel und führe dort wichtige Studien für Krebstherapien durch. Grund für den Umzug sei die lahme deutsche Bürokratie. In England gehe die Arznei-Entwicklung schneller, weil Behörden und Unternehmen eng zusammenarbeiten würden. BioNTech-Gründerin Özlem Türeci habe gegenüber der "Bild" erklärt: "BioNTech setzt bei der Forschung und Entwicklung auf die Stärken der jeweiligen Länder. Künftig wird es entscheidend sein, zeitgemäße und missions-getriebene Rahmenbedingungen in verschiedenen Bereichen zu schaffen."Nach einem Boom während der Corona-Pandemie erlebe die deutsche Biotechnologie-Branche wieder schwierigere Zeiten. Nach zwei Jahren mit Finanzierungsrekorden sei 2022 weniger Geld in die Unternehmen geflossen, während sich die Stimmung in der Branche eingetrübt habe. Das habe der Branchenverband BIO Deutschland zuletzt mitgeteilt. In der jüngsten Mitgliederumfrage hätten nur 26 Prozent mit einer Verbesserung ihrer Geschäftslage gerechnet, rund die Hälfte von 2021. "Neben Krieg, Energiekrise und Inflation bremsen Fachkräftemangel und fehlende Finanzierungsoptionen unsere Unternehmen aus", habe Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender von BIO Deutschland, gesagt.Bei BioNTech gehe die Expansion weiter voran. Gute Voraussetzungen für die rasche Weiterentwicklung der Pipeline. Wichtig für den weiteren Kursverlauf würden vor allem die nächsten Studiendaten sein. Zudem dürfte der Blick auf die Zahlen des US-Partners Pfizer fallen. Das Pharmaunternehmen berichte am kommenden Dienstag über die Entwicklung des vierten Quartals. Mit Spannung würden zudem Äußerungen zum weiteren Ausblick erwartet.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.