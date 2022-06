Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (27.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Beim Kampf gegen die Coronavariante Omikron könne die Welt voll auf BioNTech und Pfizer zählen. Die Unternehmen hätten am Samstag bekannt gegeben, dass zwei angepasste Impfstoffkandidaten in der Testpase eine starke Immunreaktion ausgelöst hätten. Die Zulassung könnte bald erfolgen. Helfe das der BioNTech-Aktie auf die Sprünge?Der lediglich auf die Omikron-Variante BA.1 zugeschnittene Booster habe laut der Meldung die Anzahl der Antikörper um das 13,5Fache erhöht, wenn die Dosis 30 Mikrogramm betragen habe. Bei der doppelten Dosis sei die Zahl der Antikörper sogar um das 19,6Fache gestiegen.Ein weiterer Impfstoffkandidat habe zu einem 9,1 beziehungsweise 10,9fachen Anstieg geführt."Basierend auf diesen Ergebnissen glauben wir, dass wir zwei sehr gute an Omikron angepasste Impfstoffkandidaten entwickelt haben, die eine deutlich höhere Immunantwort gegen Omikron hervorrufen, als das was wir bisher gesehen haben", so Pfizer-Chef Albert Bourla.BioNTech-CEO Ugur Sahin habe gesagt: "Omikron verfügt über sich kontinuierlich weiterentwickelnde Subvarianten auf, die BA.1 verdrängt und tendenziell ein erhöhtes Potenzial haben, das Immunsystem zu umgehen."Bereits am Dienstag finde in den USA ein Treffen der FDA mit Experten statt, um die optimale Zusammensetzung des Impfstoffs für den Herbst zu besprechen. Bis zur Zulassung - in Amerika und in Europa - dürfte es nicht mehr lange dauern.BioNTechs Abomodell Coronaimpfstoffe plus eine überaus aussichtsreiche Krebspipeline bewerte die Börse aktuell nur mit 32 Milliarden Dollar.Viel zu wenig, meint "Der Aktionär" und bleibt bei seiner Kaufempfehlung, so Andreas Deutsch. Früher oder später werde der Kurs wieder anspringen. (Analyse vom 25.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link