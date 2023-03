Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Zivilprozess gegen den Impfstoffhersteller BioNTech wegen angeblicher Impfschäden sei verschoben worden. Die Verhandlung vor dem Frankfurter Landgericht finde nicht wie geplant am 15. März statt, sondern erst am 28. April, wie eine Sprecherin des Gerichts der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag gesagt habe.Verhandelt werde über die Schadenersatzforderung einer Klägerin, die durch die Covid-19-Impfung einen Herzschaden davongetragen haben wolle. Eine ähnliche Klage stehe Ende März vor dem Landgericht Frankenthal an. Die Klägerin habe erklärt, dass es nach der Impfung zu einer beidseitigen Lungenarterien-Embolie gekommen sei, und fordere Schadenersatz und Schmerzensgeld.Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech äußere sich zu laufenden Verfahren grundsätzlich nicht.Wie zuletzt die Welt am Sonntag berichtet habe, stünden demnächst weitere Zivilprozesse an: im Mai in Düsseldorf und im August in München statt.Die Welt berichte zuletzt zudem über Ungereimtheiten im Zulassungsprozess des mRNA-Impfstoffs von BioNTech und dem US-Partner Pfizer. Die Genehmigung erfolgte möglicherweise aufgrund von falschen Unterlagen, heiße es. An den Daten der entscheidenden Phase-3-Studie gebe es immer mehr Zweifel. Pfizer weiche den Vorwürfen aus und verweigere sich einer Nachprüfung, so die Welt.Am Dienstag sei die Aktie von BioNTech erneut mit einem Minus von 1,9 Prozent auf 129,02 Dollar aus dem Handel gegangen. Damit rücke wieder die Unterstützung in Form des Junitiefs 2022 bei 117,08 Dollar in den Fokus.Anleger bleiben an Bord, sichern sich aber mit einem Stopp bei 100,00 Euro (105,40 Dollar) nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link