BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Ein Zivilprozess gegen den Impfstoffhersteller wegen eines möglichen gesundheitlichen Schadens durch eine Corona-Impfung habe am Montag vor dem Landgericht Rottweil begonnen. Ein 58-Jähriger werfe dem Mainzer Unternehmen vor, als Folge der Impfung auf dem rechten Auge fast vollständig erblindet zu sein. Er verlange 150.000 Euro Schmerzensgeld. Zudem wolle er BioNTech zum Ersatz von möglichen materiellen Schäden verpflichten.Dem Vorsitzenden Richter zufolge werde es allerdings wohl schwierig für den Kläger, seine Forderungen durchzusetzen. So bestehe etwa kein Anspruch auf Schadenersatz, wenn das Nutzen-Risiko-Verhältnis eines Arzneimittels positiv sei. Die Klägerseite argumentiere, dass beim Nutzen-Risiko-Verhältnis der heutige Wissensstand berücksichtigt werden müsse. Außerdem habe es nur eine vorläufige Zulassung für den Impfstoff gegeben, als sein Mandant 2021 geimpft worden sei, habe der Anwalt des 58-Jährigen erklärt. Danach sei der Impfstoff verändert worden.Eine gütliche Einigung habe das Mainzer Unternehmen dem Richter zufolge bislang abgelehnt. BioNTech halte den Vorwurf des Mannes für unbegründet, wie eine Sprecherin vor der Verhandlung mitgeteilt habe. Eine Entscheidung könnte das Gericht Ende September verkünden.Die Aktie von BioNTech sei am Montag mit einem leichten Minus von 0,3% aus dem Handel gegangen. Für den weiteren Verlauf werde die Entwicklung der Pipeline - insbesondere im Onkologie-Bereich - entscheidend sein. Hierzu würden in den kommenden Monaten weitere Nachrichten erwartet. Bei dem Titel sei derzeit Geduld gefragt, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.