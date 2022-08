Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) ein Kauf.Das Robert Koch-Institut (RKI) habe zuletzt ein Abflachen des Corona-Infektionsgeschehens beobachtet und sehe deshalb den Zenit der Sommerwelle überschritten. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sei in der vergangenen Woche erneut um insgesamt 27 Prozent gesunken, so der RKI-Wochenbericht. Aus diesem Grund sei die BioNTech-Aktie trotzdem einen Blick wert.Laut dem Bericht vom Donnerstagabend sei die Inzidenz in allen Bundesländern und Altersgruppen rückläufig. Zudem seien die Anzahl Sars-CoV-2-Infizierter mit Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion in Deutschland und die Zahl der Arztbesuche Infizierter gesunken, "so dass der aktuelle Wellengipfel überschritten zu sein scheint". Trotz des Rückgangs und der verbesserten Situation in der vergangenen Woche bleibe der Infektionsdruck aus Sicht des Instituts allerdings in allen Altersgruppen hoch - und auch die Belastung des Gesundheitssystems.Entsprechend rufe das RKI weiter dazu auf, die Empfehlungen zum Vermeiden von Ansteckungen "unbedingt" einzuhalten und betone die Bedeutung der Corona-Impfung. Mit Blick auf die nächsten Wochen rechne das Institut zudem mit einer "weiterhin hohen Zahl an Hospitalisierungen, intensivmedizinisch zu betreuenden Covid-19-Patientinnen und -Patienten und Todesfällen, insbesondere in höheren Altersgruppen".Für die BioNTech-Aktie gehe es unterdessen im US-Handel um 0,1 Prozent auf 161,07 Dollar nach oben. Damit würden sich die Papiere weiter im rege gehandelten Bereich zwischen der 154 und 170 Dollar stabilisieren. Bei 155,42 Dollar und 157,70 Dollar würden mit der 50-Tage-Linie sowie dem GD100 weitere wichtige Unterstützungen verlaufen.Die BioNTech-Aktie bleibt aus Sicht des "Aktionär" ein Kauf, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 11.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: