Kurzprofil BioNTech SE:



Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben.



Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. (20.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech habe seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Anleger hätten hier zwar bereits mit rückläufigen Einnahmen gerechnet, aber dennoch mehr erwartet. Die Aktie sei zunächst deutlich eingebrochen, habe sich zuletzt aber wieder stabilisieren können.Der Umsatz habe im vierten Quartal bei 1,47 Milliarden Euro gelegen, nach 4,28 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr habe der Umsatz 3,82 Milliarden Euro betragen, nach 17,31 Milliarden Euro im Jahr 2022. Erwartet worden seien im Vorfeld jedoch trotz des Rückgangs bessere Zahlen. Die Prognosen hätten bei 1,9 Milliarden respektive 4,2 Milliarden Euro gelegen.Ähnlich sehe es beim Gewinn je Aktie aus. Dieser sei im vierten Quartal 2023 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum von 9,26 Euro auf 1,90 Euro je Aktie geschrumpft. Im Gesamtjahr sei er von 37,77 Euro im Jahr 2022 auf 3,83 Euro zurückgegangen. Erwartet worden seien hier im Vorfeld 2,31 Euro respektive 4,27 Euro je Aktie."2023 haben wir unsere finanzielle Position gestärkt, während wir unsere Immuntherapien in der klinischen Entwicklung vorangetrieben und erfolgreich Akquisitionen und Kollaborationen abgeschlossen haben. Mit Blick auf 2024 werden wir weiterhin eine umsichtige Strategie bei der Kapitalallokation verfolgen und dabei in unsere heranreifende Pipeline investieren sowie uns auf unsere ersten potenziellen Markteinführungen im Onkologiebereich vorbereiten", habe Jens Holstein, Finanzvorstand von BioNTech, gesagt. "Wir gehen davon aus, dass unser Covid-19-Impfstoffgeschäft auch 2024 weiterhin eine wichtige Einnahmequelle bleiben wird. Wir sind davon überzeugt, dass unsere solide finanzielle Position es uns ermöglichen wird, unsere langfristige Strategie zur Entwicklung innovativer Therapien gegen Krebs, Infektionskrankheiten und andere schwere Erkrankungen voranzutreiben. Auf diese Weise wollen wir einen Mehrwert für Patientinnen und Patienten, die Gesellschaft, Investoren und das Unternehmen schaffen."Die schwächer als erwarteten Zahlen seien zwar eine Enttäuschung. Letztendlich müsse man aber sagen, dass der Fokus bei BioNTech ganz klar auf der weiteren Pipeline liege. Und hier werde es Anfang April bereits wieder spannend. Auf der diesjährigen Jahrestagung der American Association for Cancer Research ("AACR"), die vom 5. bis 10. April 2024 in San Diego, Kalifornien, stattfinde, werde BioNTech klinische Studiendaten für ausgewählte Kandidaten aus ihrer Onkologie-Pipeline präsentieren. Es bleibe spannend, ob BioNTech dort neue Impulse liefern könne. Um 13 Uhr starte zudem eine Investorenkonferenz. Möglicherweise gebe es hier ebenfalls weitere Details.Vorerst ist die Aktie jedoch unter den Stopp des "Aktionär" bei 80,00 Euro gerutscht und wurde verkauft, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu BioNTech. (Analyse vom 20.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link